На Центральную Россию надвигается мощное потепление

В Центральную Россию уже на текущей неделе придет тепло. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Резкое потепление наступит в конце недели, сказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Причиной станет атлантический циклон, который после 24 февраля начнет перемещаться с запада на центр.

При этом первый послепраздничный день, по прогнозам, будет снежным. В Москве, уточнила Паршина, может выпасть до 5 сантиметров осадков.

Днем в столице будет холодно - до минус 10-12 градусов, в ночь на 25 февраля - до минус 9-14. К концу недели ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.