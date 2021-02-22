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Эффект Трампа: как бывший президент США может разрушить политическую систему страны

Анна Козлова
02:22 22.02.2021
В американском обществе давно ходят слухи о том, что экс-президент может создать собственную партию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ruptly
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В США назревает новый большой скандал. Опросы общественного мнения  показывают, что американцы устали и от демократов и от республиканцев. Они хотят видеть новую, третью политическую партию. Они  настолько недовольны  нынешним положением дел в стране, что готовы сломать политическую систему, которая существует в США уже двести лет.

Политическая жизнь Дональда Трампа продолжается. Провал второго импичмента открыл перед бывшим президентом все двери. На минувшей неделе он дал первое телефонное интервью в эфире своего любимого канала Fox News и дал намек о дальнейших планах.

«Наша страна - это великая земля. И, как мне кажется, сделаем ее еще более великой. Здесь действительно есть чем заняться», - сказал Дональд Трамп.

В американском обществе давно ходят слухи о том, что экс-президент может создать собственную партию. Недавно был проведен соцопрос на эту тему. И результаты оказались шокирующими: 60% американцев выступили «за создание новой партии». Причем большая часть из них - республиканцы, поддерживающие Трампа. И это не просто сухая статистика. В США сторонники Дональда Трампа составляют серьезную силу и не стесняются высказывать свое мнение.

В небольшом городоке Фростпруф в начале февраля прошла неделя Дональда Трампа. Трое из четырех местных жителей голосовали за Трампа на прошедших выборах. В консервативном городке не привыкли к шумным событиям. Все собирались провести тихо, без парадов и празднеств. Но неожиданно фанаты Трампа со всей страны откликнулись и решили поучаствовать.

«Я зачитал обращение и объявил неделю Трампа. Обычно в нашем маленьком городке от силы человека четыре знают, что вообще происходит в городском совете. Но в этот раз событие получилось масштабным. Я получил много электронных писем, в которых люди просили переименовать город. Они говорили, что это должен быть Трампвилль или Трамптаун. И Трамп должен построить здесь поместье, а вокруг пусть будет много новых домов, открываться много новых бизнесов», - рассказал мэр Фростпруфа Джонатан Альберт.

Трампа здесь считают чуть ли не национальным героем, а его имя заслуживает того, чтобы быть увековеченным. Местные жители переименовывать город пока не спешат, но признаются, что с удовольствием превратили бы неделю экс-президента в традицию.

Пойти за Трампом готовы не только рядовые американцы, но и маститые политики. Республиканская партия оказалась поделена на два лагеря: сторонники бывшего президента и сторонники более сдержанной либеральной политики.  О расколе в рядах республиканцев говорит и свежий конфликт Дональда Трампа и лидера партии в Сенате Митча Макконнела. Тот открыто обвинил экс-президента в подстрекательстве к штурму Капитолия и заявил, что за все придется ответить. Трамп, естественно, молчать не стал.

«Митч - суровый, угрюмый и неулыбчивый политический мошенник, и если сенаторы-республиканцы собираются остаться с ним, они больше не победят», - сказал Дональд Трамп.

Многие республиканцы уверены, что без Трампа у них нет политического будущего и готовы последовать за своим лидером. Однако сама по себе ситуация, когда на политической арене может появиться третья крупная партия, для США практически немыслима. Американская политическая реальность полностью настроена под двухпартийную систему, которая не меняется с начала XIX века.

Такое положение дел говорит о глубочайшем политическом кризисе в США. Прошлый такой кризис закончился избранием Трампа. Люди устали от предсказуемой и срежиссированной политики элит. И в этот раз «эффект Трампа» может снова сыграть свою роль. То, что казалось немыслимым, может уже завтра стать реальностью. За четыре года Дональд Трамп доказал одно: его слова становятся лозунгами, которые сразу подхватывают миллионы.

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