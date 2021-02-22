Российский МИД отреагировал на возможное расширение санкций со стороны ЕС

У официального Брюсселя «заело пластинку». Так заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко прокомментировал анонсированное расширение санкций в отношении России со стороны ЕС.

«Заело пластинку. У них», - ответил Грушко РИА Новости на просьбу прокомментировать заявление Борреля.

Ранее глава европейской дипломатии сообщил о принятом главами МИД стран-ЕС решении о введении новых санкций в отношении Москвы. По его словам, пакет ограничений будет готов в течении недели.

Российский МИД неоднократно призывал власти Евросоюза отказаться от конфронтационной риторики. Любые недружественные шаги в отношении России повлекут за собой ответные действия, отметила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.