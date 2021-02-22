Байден объявил пятидневный траур в память о жертвах COVID-19

Президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тысячах американских гражданах, которые умерли от осложнений, полученных в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

В ходе брифинга она также проинформировала, что в стране на протяжении пяти дней будут приспущены государственные флаги.

Согласно разным подсчетам, Соединенные Штаты или достигли, или в скором времени достигнут отметки в 500 тысяч умерших от коронавируса. За все время пандемии COVID-19 в стране заразились 28 772 819 человек.