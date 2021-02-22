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В Грузии утвердили новое правительство

Ян Брацкий
21:21 22.02.2021
В состав обновленного кабинета вошли новые главы министерств инфраструктуры и обороны.
В Грузии утвердили новое правительство
© Фото: Goncalo Silva, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Грузинский парламент большинством голосов выразил вотум доверия кандидату в премьер-министры страны Ираклию Гарибашвили, его политической программе и составу кабинета министров.

«89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие», - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе, слова которого приводит РИА Новости.

Кресло главы национального правительства стало вакантным после отставки прежнего премьера Георгия Гахарии, который заявил о своем несогласии с арестом оппозиционера Ники Мелии. Последнего обвиняют в неуплате налогов. Гахария высказал мнение, что его арест может спровоцировать недовольство внутри страны.

В состав обновленного правительства вошли два новых министра - вопросами инфраструктуры на уровне правительства займется Ираклий Карселадзе, а Минобороны возглавил Джуаншер Бурчуладзе. Остальные члены кабмина сохранили за собой свои портфели.

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