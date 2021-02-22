В Грузии утвердили новое правительство

Грузинский парламент большинством голосов выразил вотум доверия кандидату в премьер-министры страны Ираклию Гарибашвили, его политической программе и составу кабинета министров.

«89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие», - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе, слова которого приводит РИА Новости.

Кресло главы национального правительства стало вакантным после отставки прежнего премьера Георгия Гахарии, который заявил о своем несогласии с арестом оппозиционера Ники Мелии. Последнего обвиняют в неуплате налогов. Гахария высказал мнение, что его арест может спровоцировать недовольство внутри страны.

В состав обновленного правительства вошли два новых министра - вопросами инфраструктуры на уровне правительства займется Ираклий Карселадзе, а Минобороны возглавил Джуаншер Бурчуладзе. Остальные члены кабмина сохранили за собой свои портфели.