Власти ЕС приняли решение о новых санкциях против России

Новый пакет санкционных мер против России может быть готов уже через неделю. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он рассказал об итогах заседания глав МИД 27 стран, входящих в Евросоюз.

«Мы достигли политического соглашения ввести санкции. Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», - приводит ТАСС слова Борреля.

По итогам заседания в Брюсселе, сообщил Боррель, страны ЕС договорились рассматривать Россию как «соседа», который действует как противник.

«Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», - добавил он, говоря о новом подходе к России.

Российский МИД неоднократно предупреждал власти ЕС об ответных мерах в случае введения новых санкций. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отметила, что решение о введении новых ограничений со стороны Брюсселя будет опрометчивым шагом.