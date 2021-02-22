Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от COVID-19
Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию.
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Эффективность вакцинации от COVID-19 достигается ее повсеместностью. Соответствующее заявление сделал руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Трансляция мероприятия велась в Twitter ВОЗ.
При этом Гейбрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов коронавируса.
«В этом случае вакцины, которые мы использовали, могут стать бесполезными», - предупредил он.
Глава ВОЗ также допустил, что отсутствие препаратов в развивающихся государствах в дальнейшем создаст трудности богатым странам.