«Мы имели тайны друг от друга»: актриса Фекленко рассказала об отношениях с Екатериной Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова производила впечатление человека интеллигентного и воспитанного. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала Заслуженная артистка РФ Наталья Фекленко.

Актриса также раскрыла обстоятельства знакомства с Градовой и поделилась подробностями их личных взаимоотношений.

«Мы знакомы ровно полвека. Катя пришла к нам в театр через два года после того, как я пришла. Я была тронута нашей первой встречей. На лестнице это было. Я шла, держась за поручень, поднималась наверх. А Катя спускалась. И чтобы нам разойтись, кто-то должен был опустить руку. И первая была Катя. И это было примечательно для меня. Это был хороший знак, что Катя - человек интеллигентный и что это хорошее воспитание. Затем мы играли в одном спектакле - "Пена". Сидели в одной гримерной. Во время гастролей жили вместе в гостиничных номерах... Жизнь вне гастролей раскидывала нас по разным делам. Отношения у нас были теплые, дружеские», - сообщила она.

При этом Фекленко призналась, что они с Градовой имели тайны друг от друга, однако это, по ее словам, «не значит, что люди далеки друг от друга».

«Несмотря на то, что Катя ушла из театра, мы не отдалились», - подчеркнула артистка.

Екатерины Градовой не стало в понедельник, 22 февраля. Ей было 74 года. Российскому зрителю актриса известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».