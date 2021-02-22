Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мы имели тайны друг от друга»: актриса Фекленко рассказала об отношениях с Екатериной Градовой

Роман Захаров
19:44 22.02.2021
Актриса Екатерина Градова ушла из жизни 22 февраля в возрасте 74 лет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова производила впечатление человека интеллигентного и воспитанного. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала Заслуженная артистка РФ Наталья Фекленко.

Актриса также раскрыла обстоятельства знакомства с Градовой и поделилась подробностями их личных взаимоотношений.

«Мы знакомы ровно полвека. Катя пришла к нам в театр через два года после того, как я пришла. Я была тронута нашей первой встречей. На лестнице это было. Я шла, держась за поручень, поднималась наверх. А Катя спускалась. И чтобы нам разойтись, кто-то должен был опустить руку. И первая была Катя. И это было примечательно для меня. Это был хороший знак, что Катя - человек интеллигентный и что это хорошее воспитание. Затем мы играли в одном спектакле - "Пена". Сидели в одной гримерной. Во время гастролей жили вместе в гостиничных номерах... Жизнь вне гастролей раскидывала нас по разным делам. Отношения у нас были теплые, дружеские», - сообщила она.

При этом Фекленко призналась, что они с Градовой имели тайны друг от друга, однако это, по ее словам, «не значит, что люди далеки друг от друга».

«Несмотря на то, что Катя ушла из театра, мы не отдалились», - подчеркнула артистка.

Екатерины Градовой не стало в понедельник, 22 февраля. Ей было 74 года. Российскому зрителю актриса известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:39 ОПК
Видео
Разработчик назвал сильные стороны новейшего бронетранспортера БТ-3Ф
17:27 Эксклюзив
Видео
Васильева рассказала об отношениях Градовой с Андреем Мироновым
17:01 В стране и мире
Видео
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Красной Поляне
16:28 В стране и мире
В РФ оценили призыв Польши и Украины остановить «Северный поток - 2»
11:20 Эксклюзив
Видео
«Весна переходит в наступление»: специалист рассказал о причинах «барической пилы»
Популярное
Популярное
Видео
В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции
Астероид размером со стадион приближается к Земле
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.