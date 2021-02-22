Распалась группа Daft Punk
Дуэт был создан в 1993 году и за годы творческой карьеры выпустил четыре студийных альбома.
© Фото: Lisa O'Connor, ZUMAPRESS, Globallookpress
Распалась популярная французская группа электронной музыки Daft Punk. О том, что дуэт прекращает творческую деятельность заявил обозреватель журнала Variety. Чуть ранее о распаде группы заявили сами исполнители.
Знаменитый дуэт, играющий электронную музыку, был создан в 1993 году. Томас Бангальте и Ги-Мануэль де Омем Кристо одними из первых решили смешать элементы электро, хауса, синтипопа и диско.
Семь раз коллектив получал премию Grammy. Музыка Daft Punk является саундтреком для множества фантастических фильмов. За годы творческой деятельности группа выпустила четыре студийных альбома.