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«Мы эту задачу выполнили»: герой Великой Отечественной рассказал подробности боя подо Ржевом

Ян Брацкий
19:14 22.02.2021
Эта и другая информация представлена в новом историко-познавательном разделе на сайте Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные документы. В преддверии Дня защитника Отечества на сайте военного ведомства появился историко-познавательный раздел «Антология 23-го февраля». Оттуда можно узнать о героях военных лет со страниц газеты «Красная звезда» за этот день с 42-го по 45-й год.

Так, например, там опубликована история легендарного советского снайпера Василия Зайцева, который уничтожил более двух сотен вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде. Очевидцев тех событий становится все меньше. В преддверии 23-ого февраля «Звезда» пообщалась с Александром Михайловичем Адгамовым, который прошел всю войну.

«Конечно, потери у нас были побольше чем у немцев, но то что мы немцам ни днем ни ночью покоя не давали - это была наша основная задача, и мы эту задачу выполнили абсолютно точно. Я еще раз повторяю - из Ржева вперед они пойти не могли, мы их сковали» - поделился своими воспоминаниями Александр Михайлович.

Уже в 41-ом 18-летний курсант военного училища получил боевое крещение в сражении под Калинином. В кровопролитных и одних из самых ожесточенных боях подо Ржевом он уже командовал взводом и отражал вместе со своими солдатами мощные атаки фашистов.

В честь защитников отечества разных поколений готовятся дать салют артиллерийские дивизионы. На полигонах по всей стране гремят генеральные репетиции праздничных залпов. На полигоне Кузьминский в Ростовской области гремят залпы 122-ух миллиметровых гаубиц и пусковых комплексов. Генеральную репетицию проводят и расчеты Центрального военного округа. Завтра ровно в 21 час они дадут 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

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