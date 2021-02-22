Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра кабинета министров для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами. Новая структура призвана обеспечивать оперативную и согласованную работу всех уровней исполнительной власти при различных инцидентах.

«В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Организационно-техническое обеспечение деятельности центра возложено на Аналитический центр при правительстве, говорится в документе. Свое участие в работе новой структуры федеральные ведомства должны обеспечить в срок не позднее 31 марта.