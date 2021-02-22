Джигурда во второй раз женился на Марине Анисиной

Актер Никита Джигурда второй раз женился на экс-фигуристке Марине Анисиной. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

«Я планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008 году, но уговорили на 22 февраля», — рассказывал ранее артист «Комсомольской правде».

Актер заявил, что испытывает сильные чувства к Анисиной еще с 2007 года. Тогда, поделился Джигурда, он сказал ей, что она является его «последней женщиной на этой планете». Артист также уточнил, что помирился с экс-фигуристкой год назад, однако пандемия COVID-19 воспрепятствовала их планам.

Напомним, что в первый раз Джигурда и Анисина поженились в 2008 году. В браке у них родились двое детей. Спустя восемь лет спортсменка решила с ним развестись.