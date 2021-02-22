Коллеги рассказали об обстоятельствах смерти актера Александра Жданова

Актер Александр Жданов скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказали его коллеги по Театру «На Литейном».

По словам артиста Сергея Якушева, родные и близкие Жданова до последнего рассчитывали, что он поправится, однако вчера стало известно о его смерти.

«И как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать. Он болел долгое время», - рассказал актер Пятому каналу.

Худрук Театра «На Литейном» Сергей Морозов, в свою очередь, подтвердил информацию о том, что Александр Жданов долго боролся с болезнью.

«Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом», - сообщил он.

Жданов скончался в возрасте 70 лет. За свою профессиональную карьеру он исполнил более 40 ролей в Театре «На Литейном». Артист также снимался в кино. Среди его работ роли в сериале «Улицы разбитых фонарей - 3», фильмах «Долгие версты войны», «Старшина» и многих других.