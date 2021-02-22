Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Красной Поляне
Главы двух государств не в первый раз вместе катаются на лыжах, оба лидера отличаются любовью к спорту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе прокатились на горных лыжах в Сочи.
Для спуска российский лидер выбрал спортивный комбинезон в национальных цветах. Его белорусский коллега облачился в черный горнолыжный костюм с национальным гербом Белоруссии на груди.
Лидеры двух стран на подъемнике поднялись к месту старта и не спеша спустились по довольно крутому склону. О планах прокатиться на лыжах российский президент Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко во время двусторонних переговоров.