Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Красной Поляне

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе прокатились на горных лыжах в Сочи.

Для спуска российский лидер выбрал спортивный комбинезон в национальных цветах. Его белорусский коллега облачился в черный горнолыжный костюм с национальным гербом Белоруссии на груди.

Лидеры двух стран на подъемнике поднялись к месту старта и не спеша спустились по довольно крутому склону. О планах прокатиться на лыжах российский президент Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко во время двусторонних переговоров.