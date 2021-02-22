СМИ: в ЕС договорились о расширении санкций против России

Главы МИД государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали расширение персональных санкций в отношении ряда российских граждан. Об этом информирует Рейтер, ссылаясь на дипломатические источники.

«Главы МИД договорились по персональным санкциям в отношении России. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник», - приводит агентство слова собеседников.

При этом в материале подчеркивается, что список ограничительных мер «не заставит себя ждать». Источники издания утверждают, что в нем могут оказаться глава СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и руководитель ФСИН Александр Калашников.