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В NASA сообщили об успешной стыковке корабля Cygnus с МКС

Ян Брацкий
16:46 22.02.2021
На околоземную орбиту доставлено новейшее научное оборудование, провиант и предметы первой необходимости.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA, Twitter
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Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA. Космический грузовик доставил на борт МКС около четырех тонн полезного груза, среди которого научное оборудование, предметы первой необходимости для космонавтов и продукты питания.

«Стыковка выполнена. Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman прикреплен к модулю Международной космической станции Unity, где он будет оставаться в течение трех месяцев», - говорится в сообщении NASA в Twitter.

При помощи доставленного на орбиту оборудования, космонавты смогут смонтировать новую систему для выработки воды. Кроме того, экипаж МКС протестирует новейшую систему выявления радиации. Она будет использоваться для будущих полетов на Луну. Помимо этого, на орбиту прибыло экспериментальное оборудование для изучения влияния невесомости на мышечную массу.

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