В стране и мире Путин отметил важность сотрудничества регионов России и Белоруссии Анна Назайкина Также президент РФ заявил о близости российского и белорусского народов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи отметил важность взаимодействия на уровне регионов двух государств. «Взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие», — сказал российский лидер. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что существует большой объем гуманитарных связей между странами, а также заявил о близости российского и белорусского народов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика