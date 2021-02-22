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В РФ оценили призыв Польши и Украины остановить «Северный поток - 2»

Роман Захаров
16:28 22.02.2021
Депутат ГД РФ Руслан Бальбек напомнил, что польская и украинская стороны и раньше критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет реализован.
В РФ оценили призыв Польши и Украины остановить «Северный поток - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Российские парламентарии прокомментировали обращение министров иностранных дел Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США Джо Байдену, в котором они просили помешать достроить газопровод «Северный поток - 2».

Так, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT высказал мнение, что позиция Варшавы и Киева понятна и напомнил, что они уже не в первый раз ее озвучивают. По его словам, дынные государства регулярно выступают против российско-европейского партнерства и страдают «крайней формой русоненавистничества».

Депутат ГД РФ Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил, что польская и украинская стороны и раньше критиковали проект газопровода и утверждали, что он не будет реализован.

«К сожалению, Украина не показала себя надежной страной-транзитером, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия», - высказал свою точку зрения народный избранник.

Он также отметил, что западноевропейские страны разделяют политику и бизнес и понимают необходимость «Северного потока - 2». Кроме того, он обратил внимание на то, что строительство газопровода продолжается, невзирая на угрозы Соединенных Штатов и их союзников, и выразил уверенность, что обращение к Джо Байдену не сможет увеличить сроки реализации проекта.

Ранее главы МИД Польши и Украины написали обращение к Байдену с просьбой «использовать все возможности» для того, чтобы «положить конец» проекту «Северный поток - 2». Дипломаты также обвинили РФ в якобы использовании «одного из самых сильных орудий - зависимости соседей от энергоснабжения».

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