Сергей Миронов возглавил объединенную партию
Состав новой партии избирался тайным голосованием на срок в 2,5 года.
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Сергей Миронов возглавил партию «Справедливая Россия - За правду». Решение о назначении Миронова на пост председателя было принято в ходе съезда по вопросам объединения.
Решение принимали делегаты партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».
Миронов получил пост председателя новой партии сроком на 2,5 года. Его избрали единогласно тайным голосованием.