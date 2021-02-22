Сергей Миронов возглавил объединенную партию

Сергей Миронов возглавил партию «Справедливая Россия - За правду». Решение о назначении Миронова на пост председателя было принято в ходе съезда по вопросам объединения.

Решение принимали делегаты партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

Миронов получил пост председателя новой партии сроком на 2,5 года. Его избрали единогласно тайным голосованием.