Лукашенко поделился планами по созданию белорусской вакцины от коронавируса

Белорусские ученые создадут эффективную вакцину от коронавирусной инфекции к осени этого года. На это рассчитывает президент страны Александр Лукашенко, о чем он сообщил Владимиру Путину во время переговоров в Сочи.

Лукашенко отметил ведущую роль российской науки в боре с коронавирусом и сообщил, что успехи Москвы в борьбе с COVID-19 мотивировали белорусских вирусологов.

«У вас уже три вакцины зарегистрированы и еще ведутся разработки. Мы тоже идет этим путем и к осени получим свою вакцину. Специалисты для этого есть. Пока закупаем у вас, конечно. Тема создания вакцин говорит о высочайшем уровне развития российской науки и это очень серьезно повлияло на наших ребят», - отметил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости международной кооперации и объединении общих усилий в борьбе с коронавирусом. Российский лидер напомнил, что Белоруссии переданы технологии производства вакцины от COVID-19. Ни с какой другой страной Россия так плотно и доверительно не работает, добавил Путин.