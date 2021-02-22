В стране и мире Посол Италии в ДР Конго убит при вооруженном нападении Ян Брацкий Неизвестные устроили вооруженную засаду и, по одной из версий, планировали захват заложников. © Фото: Han Bing, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: При нападении боевиков на конвой в Демократической Республике Конго погиб посол Италии в ДРК Лука Аттаназио. Информацию о трагедии распространил МИД Италии. «Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров. Посол и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго», - приводит РИА Новости текст коммюнике внешнеполитического ведомства Италии. На место трагедии прибыли представители полиции и спецслужб ДРК. По версии издания Actualite, дипломат скончался в больнице он полученных ранений. Не исключено, что неизвестные планировали захват заложников. Отбить колонну у боевиков удалось при помощи местных военных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика