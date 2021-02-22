Путин на встрече с Лукашенко призвал объединять усилия по производству вакцин от коронавируса

Для более эффективной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо объединять общие усилия. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«В феврале и марте будут новые поставки вакцины. Самое главное, что мы передали вам технологии. Так плотно мы ни с кем не работаем. Объективные данные говорят о необходимости объединения усилий, в том числе с европейскими коллегами. Мы открыты для совместной работы и готовы к сотрудничеству. Ну а Белоруссия самой собой. У вас уже разворачивается производство», - отметил Путин.

Глава Белоруссии поблагодарил Владимира Путина на совместную работу и заверил, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире.