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Путин на встрече с Лукашенко призвал объединять усилия по производству вакцин от коронавируса

Ян Брацкий
15:35 22.02.2021
На встрече с президентом Белоруссии, российский лидер назвал успешной совместную работу по борьбе с распространением инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Для более эффективной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо объединять общие усилия. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«В феврале и марте будут новые поставки вакцины. Самое главное, что мы передали вам технологии. Так плотно мы ни с кем не работаем. Объективные данные говорят о необходимости объединения усилий, в том числе с европейскими коллегами. Мы открыты для совместной работы и готовы к сотрудничеству. Ну а Белоруссия самой собой. У вас уже разворачивается производство», - отметил Путин.

Глава Белоруссии поблагодарил Владимира Путина на совместную работу и заверил, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире. 

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