Лукашенко поблагодарил Путина за вакцинацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за помощь в вакцинировании граждан РБ от коронавирусной инфекции.

«Вы пообещали мне, что первой будет Белоруссия, вы это сделали. Спасибо за это», - сказал Лукашенко, обращаясь к Путину.

В понедельник, 22 февраля, в Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии. Ожидается, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития российско-белорусских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Главы государств также обменяются мнениями по международной повестке дня.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, мероприятие может продлиться целый день.