Талызина рассказала о характере Градовой

Актриса Екатерина Градова, о смерти которой стало известно сегодня, была добрым и открытым человеком. Такой ее запомнила коллега и соседка Валентина Талызина.

Народная артистка РСФСР рассказала «Звезде», что Градова до последних дней своей жизни оставалась активной и всегда приходила на помощь всем, кто в ней нуждался.

«Мы живем в одном доме. Катя всегда была принципиальным, добрым и справедливым человеком. Ее выбирали во все органы правления. Она всегда помогала дому, всегда они с мужем все подсчитывали по дому. Она помогала по своей доброте и широте, как могла. Они высчитывали, сколько дом должен и где нас обманули и потом были суды. Катя была очень общественным и добрым человеком», - рассказала Талызина.

Екатерина Градовой не стало в понедельник, 22 февраля. Российскому зрителю она известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».