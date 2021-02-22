В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи в Красной поляне стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Уважаемый Александр Григорьевич! Я очень рад нашей новой личной встрече... Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества - он подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии», - обратился Путин к Лукашенко в начале встречи.

Ожидается, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития российско-белорусских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах. Главы государств также обменяются мнениями по международной повестке дня.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, мероприятие может продлиться целый день.