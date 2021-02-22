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«Помогал как на сцене, так и в жизни»: актер театра «На Литейном» поделился воспоминаниями об Александре Жданове

Виктория Ивашечкина
14:06 22.02.2021
Артист скончался в возрасте 70 лет в воскресенье, 21 февраля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: kino-teatr
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Актер театра «На Литейном» Сергей Якушев поделился со «Звездой» воспоминаниями о своем коллеге Александре Жданове. Напомним, ранее стало известно о том, что заслуженный артист России скончался в возрасте 70 лет. Отмечалось, что о времени и месте прощания станет известно позже. 

«Я не знаю, что сказать, буквально вчера с женой узнали об этом, буквально сели и долго молчали на эту тему. Нам повезло с ним работать вместе на площадке, потому что это большое счастье иметь честь работать с таким артистом», - подчеркнул Якушев.

По словам актера, Жданов помогал своим коллегам не только на сцене, но и в жизни.

«Все мысли сейчас о нем, и они только положительные. Я работал с ним в двух спектаклях. Он всегда с молодыми актерами очень душевно общался», - подчеркнул актер театра.

Напомним, за годы творческой деятельности Александр Жданов исполнил более 40 ролей в театре «На Литейном». Среди спектаклей, в которых играл артист - «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «Не стреляйте в белых лебедей».

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