В Госдуме предложили приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма

Депутаты Госдумы разработали поправки к законопроекту о защите исторической памяти, которые устанавливают уголовную ответственность за оскорбление, а также унижение чести и достоинства ветеранов. Они вносятся ко второму чтению законопроекта.

Авторами поправок выступили вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампредседателя комитета Сергей Боярский.

Яровая отметила, что в законодательстве уже установлена ответственность за распространение «выражающих явное неуважение к обществу» сведений о днях воинской славы и памятных датах России, которые связаны с защитой Отечества. Однако при этом ответственность за унижение чести и достоинства, оскорбление ветеранов и памяти защитников Отечества отсутствует.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - цитирует Яровую пресс-служба «Единой России».

Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который 10 февраля был принят в первом чтении.

Ранее в суде рассматривалось дело Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального признали винновым и приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.