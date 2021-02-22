Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

На 75-ом году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Российскому зрителю она известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны». Трагическую новость сообщила директор Гильдии актеров союза кинематографистов Валерия Гущина.

«Я не знаю, когда это случилось, сама узнала только что. Мне подтвердили. Я не могу рассказать никаких подробностей, я проверила по своим каналам. Думаю, что это произошло сегодня», - рассказала «Звезде» Гущина.

Екатерина Градова - известная советская и российская актриса театра и кино. Всеобщую любовь и славу ей принесли роли в таких фильмах как «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны». О причинах смерти актрисы ничего не известно. О дате и месте прощания будет сообщено позже.