Партия «Справедливая Россия» официально сменила название

Делегаты съезда «Справедливой России» единогласно проголосовали за изменение название партии. Теперь она будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

«Короткое название - партия «Справедливая Россия - За правду», - уточнил на съезде председатель партии Сергей Миронов.

Кроме этого, делегаты съезда приняли изменения в устав, вводящие должности сопредседателей партии. Также уточняется, что лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин были приняты в «Справедливую Россию». Решение приняли в понедельник, 22 февраля, в ходе съезда эсеров, передает РИА Новости.

В конце января текущего года лидеры российских партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.