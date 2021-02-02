Бабушка пострадавшего при срыве лифта ребенка рассказала о его состоянии

Татьяна Федорова, бабушка 13-летнего мальчика, пострадавшего при падении лифта в жилом доме на улице Ангелов переулок в Москве, рассказала о его состоянии. По ее словам, после падения ребенок не мог самостоятельно встать - его увезли в больницу на носилках.

«Мама отправила его в магазин. Спустя несколько минут она прибежала ко мне и сказала, что Рома упал в лифте. Она сказала, что у него что-то с ногами» - рассказала «Звезде» Татьяна.

Также Татьяна отметила, что с лифтом и раньше наблюдались проблемы. По словам соседей, он новый - был установлен около года назад. Однако люди уже застревали в нем. Когда внук Татьяны сел в лифт, тот рухнул с третьего на второй этаж, после чего сработала система остановки. Межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту травмы ребенка.