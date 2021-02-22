Глава МИД Германии призвал к сохранению конструктивного диалога с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Евросоюзу нужно искать пути, чтобы вести конструктивный диалог с РФ.

Он напомнил, что на грядущей встрече с европейскими коллегами представители ЕС будут рассматривать необходимость санкций в отношении РФ.

«Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией. Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», - подчеркнул Хайко Маас в ходе встречи с европейскими коллегами.

Ранее глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока-2». По словам Хайко Мааса, не стоит «рушить мосты» с Россией. Он подчеркнул, что Берлин готов к диалогу с Москвой.