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Глава МИД Германии призвал к сохранению конструктивного диалога с Россией

Виктория Ивашечкина
13:17 22.02.2021
Хайко Маас напомнил, что на будущей встрече с европейскими коллегами представители ЕС планируют рассматривать необходимость санкций в отношении РФ.
Глава МИД Германии призвал к сохранению конструктивного диалога с Россией
© Фото: Yvonne Fischer, Globallookpress
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Евросоюзу нужно искать пути, чтобы вести конструктивный диалог с РФ.

Он напомнил, что на грядущей встрече с европейскими коллегами представители ЕС будут рассматривать необходимость санкций в отношении РФ.

«Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией. Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», - подчеркнул Хайко Маас в ходе встречи с европейскими коллегами. 

Ранее глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от «Северного потока-2». По словам Хайко Мааса, не стоит «рушить мосты» с Россией. Он подчеркнул, что Берлин готов к диалогу с Москвой.

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