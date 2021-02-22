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«Отступать некуда»: ветеран ВОВ поделился фронтовыми воспоминаниями

Светлана Зыкина
Анна Назайкина
13:56 22.02.2021
Александр Марков вступил в ряды Красной армии в 19 лет, был дважды ранен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Особые почести в День защитника Отечества - ветеранам Великой Отечественной войны: они живые герои и свидетели событий тех лет. Один из них - Александр Марков - поделился фронтовыми воспоминаниями со «Звездой». В ряды Красной армии он вступил в 19 лет. Был дважды ранен. Но после выписки каждый раз возвращался на фронт.

«Наш пулеметчик лег на землю. Тогда я узнал, что такое приказ, который был дан под Сталинградом - "Ни шагу назад". Наш пулеметчик трассирующими пулями дал команду. Дальше, мол, отступать нельзя, дальше некуда, будем стрелять. Хорошо я миссию свою выполнял. Были и контратаки со стороны немцев. Высоты брали, в Белоруссии особенно. Под Себежем в Псковской области»,- рассказал Марков.

Кроме того, ветеран добавил, что в 1944-ом году его наградили двумя медалями «За отвагу». Как объяснил Марков, «за контратаку, за бой, за обеспечение хорошей связи».

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