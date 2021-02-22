На IDEX-2021 показали новый беспилотник для спасательных операций

На международной оружейной выставке IDEX-2021 представили российскую новинку - беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат применим для воздушного мониторинга, а также в процессе поисково-спасательных операций.

Новый комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. Как выяснил корреспондент «Звезды», беспилотник сконструирован таким образом, чтобы он был способен выполнять вертикальные взлет и посадку. ZALA VTOL является гибридом самолета и вертолета. При необходимости «превращение» самолетного беспилотника в гибрид с помощью смены крыла происходит за нескольких минут.

Новинка оснащена бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, который позволяет обрабатывать полученные аппаратом фото- и видеоматериалы, результаты съемки в инфракрасном диапазоне, а также другие параметры еще до завершения полета.

В традиционном самолетном варианте продолжительность полета ZALA VTOL составляет 4 часа, после чего беспилотник опускается на землю с помощью парашюта. Мягкая посадка летательного аппарата обеспечивается за счет подушки, которая надувается под фюзеляжем.

В версии с дополнительными двигателями беспилотник способен взлетать и садиться вертикально в авторежиме, что дает возможность эффективно использовать его в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако в таком случае продолжительность его полета сокращается до 2 часов.

Размах крыла ZALA VTOL равен 2,85 метрам, максимальный взлетный вес беспилотника составляет 10,5 килограммов, скорость полета - до 110 километров в час.