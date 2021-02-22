Экипаж МКС начал стыковку с грузовым кораблем Cygnus

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал стыковку с грузовым космическим кораблем Cygnus. Трансляция ведется на сайте NASA.

Уточняется, что захват корабля с помощью дистанционного манипулятора производит находящийся на борту станции астронавт Соити Ногути. При этом контроль за телеметрией осуществляет Майкл Хопкинс.

Несколькими днями ранее госкорпорация «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс. Аппарат достиг поверхности Красной планеты поздно вечером 18 февраля. Аппарат был направлен с целью изучения планеты и поисков возможных следов жизни.