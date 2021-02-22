Умер актер Театра «На Литейном» Александр Жданов

Заслуженный артист РФ, актер Театра «На Литейном» Александр Жданов скончался в возрасте 70 лет. О времени и месте прощания станет известно позже.

«Каждый зритель вспомнит своего Александра Жданова. Он никогда не повторялся, мастерски вносил ноты импровизации, не разрушая, а еще более возвышая живое Искусство театра. Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора», - говорится в публикации Театра на странице «Вконтакте».

За годы творческой деятельности Жданов исполнил более 40 ролей в театре «На Литейном». Среди спектаклей, в которых играл артист - «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «Не стреляйте в белых лебедей», «Ворон», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце». Кроме того, актер снялся в таких кинокартинах, как «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев» и др.