Подвиги бойцов Красной Армии и архивные боевые сводки: МО РФ запустило спецраздел в честь Дня защитника Отечества

Министерство обороны России в преддверии Дня защитника Отечества запустило историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля». Он посвящен героям военных лет, о которых рассказывала газета «Красная звезда» в номерах за 23 февраля четырех фронтовых лет: 1942, 1943, 1944 и 1945 годов.

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Архивные документы рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии. Газетные публикации дополнены наградными документами, боевыми сводками, журналами боевых действий из фондов Центрального архива Минобороны России.

«В их числе, например, – прославленный снайпер Василий Зайцев, о котором сообщалось 23 февраля 1943 года», - рассказали в МО.

Этот офицер уничтожил более 200 вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде.

«Из фронтовых номеров газеты можно узнать о присвоениях самого высокого звания – Героя Советского Союза, а в опубликованных наградных материалах прочесть о совершенных подвигах, например, летчиками-истребителями 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старшими лейтенантами Александром Анискиным и Михаилом Гарамом, саперами красноармейцем Павлом Гончаром и политруком Александром Ястребовым, танкистом старшим сержантом Михаилом Чарыковым, летчиками флота гвардии старшими лейтенантами Николаем Зайцевым и Павлом Колесником, и другими», - уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в опубликованных 23 февраля 1942 года сводках информбюро приводятся два эпизода участия в боях старшего сержанта Х.Мильдзихова, захватившего вражеский ДЗОТ и уничтожившего в разведывательном рейде более сотни фашистов.

«Согласно представленным архивным документам за мужество и героизм 16 марта 1942 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза», - отметили в Минобороны.

Любителям отечественной военной истории будет интересно узнать о героическом бое батареи 76-миллиметровых орудий под командованием лейтенанта Сергея Оганова.

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