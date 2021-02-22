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Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли почти на миллиард рублей

Виктория Ивашечкина
11:50 22.02.2021
Помимо этого, в 2020 году также значительно выросло число нарушений, которые выявили видеокамеры.
Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли почти на миллиард рублей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Федеральной службе судебных приставов РФ сообщили, что суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 миллиарда рублей. При этом за прошлый год он увеличился почти на миллиард рублей. 

Так, на начало 2020 года сумма составляла 10,4 миллиарда рублей. Однако, по информации на 1 января текущего года, судебные приставы рассмотрели свыше 13,6 миллиона материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Их общая сумма составила более 11,3 миллиарда рублей.

Также специалисты уточнили, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. При этом средний долг, по сравнению с 2019 годом, сократился на 15 рублей. Кроме того, в 2020 году также значительно выросло число нарушений, которые выявили видеокамеры.

Ранее в ГИБДД рассказали, что штрафы, полученные за нарушение правил дорожного движения при помощи комплексов фото- и видеофиксации, могут быть отменены в ряде условий. В частности, поводом для пересмотра может являться недостаточный обзор при фиксации специальным техсредством правонарушения в плохую погоду.

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