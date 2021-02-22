В России выявили 12 604 новых случая COVID-19 за сутки

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 12 604 новых случая COVID-19 в 85 регионах, причем у 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 12 943 россиянам, скончались - 337.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 723 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 957 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 728. Наименьшее число заболевших за последние 24 часа - в Ненецком автономном округе (4) и на Чукотке (3).

Напомним, что накануне сообщалось о 12 742 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 177 330 случаев. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.