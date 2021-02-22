Инфекционист рассказал об опасных симптомах нового вируса

Врач московской инфекционной больницы № 2 Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А. Медик также уточнил: несмотря на то, что все варианты данного вирусного заболевания протекают у человека со схожей клинической картиной, инфекция переносится организмом тяжело.

«Резкое начало заболевания, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», — рассказал Акинфеев агентству Ura.ru.

Кроме того, специалист отметил, что установить, каким именно штаммом гриппа был инфицирован человек, можно только при помощи специфической диагностики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ученые центра «Вектор» выявили первый случай заражения россиян новым штаммом птичьего гриппа H5N8 группы A. Специалисты лабораторно выделили генетический материал у семерых сотрудников российской птицефабрики, где в декабре прошлого года среди птиц произошла вспышка заражения.