Недовольный зритель или сам художник: ученые раскрыли авторство крошечной надписи на «Крике»

Авторство крошечной надписи «Мог бы нарисовать только сумасшедший» на картине художника Эдварда Мунка «Крик» было оспорено учеными. Кураторы в Осло утверждают, что написал ее сам автор полотна, а не вандал, как утверждалось ранее.

Полотно Мунка «Крик» - это одна из самых известных картин в мире, но в течение многих лет историки искусства по большей части игнорировали крошечную надпись, написанную карандашом в верхнем левом углу рамки.

Некоторые ученые думали, что недовольный зритель мог испортить работу этой надписью, когда она находилась в галерее. При этом другие вообразили, что загадочную фразу написал сам художник, передает New York Times.

Кураторы Норвежского национального музея искусства, архитектуры и дизайна, которому принадлежит произведение искусства, заявили, что текст действительно был написан художником.

«Теперь он был изучен очень тщательно, буква за буквой и слово за словом, и он во всех отношениях идентичен почерку Мунка», - уточнила историк Май Бритт Гюленг.

Мунк нарисовал четыре версии «Крика» с 1893 по 1910 год. Знаменитый художник изобразил фигуру скелета на мосту, держащую свое лицо и кричащую в агонии. Первая версия, написанная темперой на панели пастелью, принадлежит Национальному музею и является единственной, на которой есть эта надпись.

По словам Гюленг, надпись «Мог написать только сумасшедший» недостаточно велика, чтобы ее заметило большинство людей, особенно когда полотно представлено в музее за стеклом. Чтобы изучить текст внимательнее, исследователям потребовалось использовать инфракрасные фотографии.

«Мунк не писал текст большими буквами для всеобщего обозрения. Если бы это был акт вандализма, надпись была бы больше»,- отметила Гюленг.

Библиотекарь-исследователь музея Мунка в Осло Лассе Якобсен, который работает с собранием сочинений Мунка, подтвердил выводы Гюленг. По его словам, инфракрасные фотографии «значительно облегчили просмотр слов».