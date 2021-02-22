Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии возмутились «средневековыми методами осады» Крыма со стороны Украины

Виктория Ивашечкина
10:17 22.02.2021
После воссоединения с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
В Германии возмутились «средневековыми методами осады» Крыма со стороны Украины
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал средневековыми методами осады прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма со стороны Украины. Гердт также заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды», - отметил Гердт.

Депутат бундестага также уточнил, что попросит правительство оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве, передает РИА Новости.

Гердт подчеркнул, что у него вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу прекращения подачи пресной воды со стороны Украины на территорию Крыма.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Ранее на Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:12 Эксклюзив
Видео
В РАН оценили опасность летящего к Земле астероида размером со стадион
09:04 Армия
Видео
Ночные репетиции и противотанковые пушки: как проходят учения салютных дивизионов в преддверии 23 февраля
08:39 В стране и мире
Видео
Погодные «качели»: в Москву после аномальных холодов придет оттепель
08:09 В стране и мире
Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали о лучшем времени для вакцинации
06:43 В стране и мире
Видео
Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777
Популярное
Популярное
Видео
В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции
Астероид размером со стадион приближается к Земле
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.