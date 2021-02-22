В Германии возмутились «средневековыми методами осады» Крыма со стороны Украины
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал средневековыми методами осады прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма со стороны Украины. Гердт также заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.
«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды», - отметил Гердт.
Депутат бундестага также уточнил, что попросит правительство оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве, передает РИА Новости.
Гердт подчеркнул, что у него вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу прекращения подачи пресной воды со стороны Украины на территорию Крыма.
Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Ранее на Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал.