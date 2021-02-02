В ДТП в Крыму погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Кировском районе Крыма погибло четыре человека, три человека пострадали. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли» - сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что все погибшие находили в автомобиле «Лада», проводится операция по извлечению тел из автомобилей. На данный момент информация о ДТП не подтверждена официально.