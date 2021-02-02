Детский дом загорелся на Полярной улице в Москве

В столице в Северном Медведково на Полярной улице произошел пожар в детском доме. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке», - сообщает МЧС России по г. Москва.

В правом крыле здания сильное задымление. Пожару присвоен ранг 1БИС. На данный момент происходит эвакуация подопечных и персонала. На месте работают экстренные службы.

Подробная информация уточняется.