Меркель прокомментировала публикацию The Lancet о вакцине «Спутник V»
Канцлер Германии отметила, что в ЕС будет приветствоваться вакцина с хорошими результатами.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, показала «хорошие результаты». Об этом она сообщила в интервью журналу ARD. Информация в вакцине была опубликована в медицинском журнале The Lancet.
«Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные» - заявила Меркель.
Канцлер Германии отметила, что уже обсуждала возможное сотрудничество Евросоюза и России по вакцинам в начале января. Также поднимались вопросы совместного производства вакцин.