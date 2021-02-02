Во время пожара в детском доме в Москве эвакуировали 38 детей

В столице в Северном Медведково из-за пожара в детском доме эвакуировали 38 детей. Об этом сообщили в МЧС.

Из-за происшествия также эвакуировали 15 взрослых. На данный момент пожар удалось ликвидировать. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве 2 февраля в 19.44.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все причины ЧП уточняются.