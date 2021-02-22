«Вакцинотуризм» и здравый смысл: как и почему изменилось мнение о «Спутник V» в мире

В России на сегодняшний день уже привиты от коронавируса больше двух миллионов человек. Объемы производства и темпы вакцинации растут. Прогнозируется, что к середине лета прививку от COVID-19 получат 60% населения страны.

На минувшей неделе МИД РФ предложил всем работающим в России иностранцам сделать прививку. Уже несколько посольств с радостью откликнулись на это предложение. Предложение вакцинировать поступило и в диппредставительство США. Посол Джон Салливан от «Спутника V» отказался, но другие американские подданные сообщили о своей готовности пройти вакцинацию.

Брюс Уотс Бевен - коренной житель штата Вирджиния, - стал первым американцем, привившимся российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Брюсу 78 лет. Раньше он приезжал в Россию по временной визе на несколько месяцев. Но пандемия нарушила привычный график: больше года он живет со своей русской женой в Евпатории.

Через несколько месяцев он уедет в США. Его родные, которые ждут с нетерпением Брюса, все никак не могут получить прививку. В США вакцинация станет общедоступной не раньше мая. Не хватает не только самих препаратов. Все больше стран высказывают сомнения в эффективности западной вакцины: Индия отзывает заявку на контракт с Pfizer. А в Японии будут уничтожены несколько миллионов доз вакцины из-за нехватки специальных шприцов.

В Европарламенте задумываются о прекращении сотрудничества с фармгигантом AstraZeneca. Виной всему - срыв поставок. Европа ждала 400 миллионов доз вакцин, но получила лишь четверть обещанного объема.

«Европа разочаровалась - слишком много надежд в отношении вакцинации. Другие страны сделали это лучше. Мы заказали вакцины слишком поздно и слишком мало. Сейчас Европейская Комиссия ежедневно признает ошибку», - заявил губернатор Баварии Маркус Седер.

На этом фоне все больше стран интересуются российской вакциной. «Спутник V» расширяет географию: проходит регистрация в уже 30 стране – Сан-Марино. А в Венесуэле уже делают прививки. Президент Николас Мадуро поблагодарил по телефону Владимира Путина за быстрые поставки.

«Мы одобрили вакцину «Спутник V» - самую безопасную вакцину в мире и начинаем вакцинацию всего медицинского персонала», - сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Начались поставки вакцины и в Сербию, где планируется самостоятельно производить «Спутник V» при помощи специалистов из России. На покупке российской вакцины настаивают и в Словакии, отмечая это тем, что у препарата нет недостатков.

«Если мы, кроме применяемых в республике вакцин, предоставим возможность жителям Словакии вакцинироваться и препаратом «Спутник V», у нас бы прививки сделали на 300 тысяч человек больше», - объяснил премьер-министр Словакии Игор Матович.

Российский фонд прямых инвестиций продолжает вести переговоры о поставках и в другие страны. Москва готова помогать в борьбе против коронавируса, но при этом успех многих злит эффективность и безопасность российской.

«Мы не можем понять, почему Россия предлагает теоретически миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации ее собственного населения пока недостаточен», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В постпредстве России при ЕС называют подобные заявления - отсутствием владения информации.

«И хочется, и колется. Понимают, что если не самая лучшая, то точно в ряду первых, иначе бы не было такого потока обращений. Сам факт распространения «Спутника V», да и других наших вакцин, означает повышения авторитета и репутации на международной арене. Эго им не хочется», - считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Согласно последним данным, в России привито больше двух миллионов граждан, а к середине лета вакцину получат уже 60% населения. Это значит, что совсем скоро в стране сформируется коллективный иммунитет.

«Произведено 11,1 миллионов комплектов доз, которые находятся в обороте. До конца первого полугодия объем производства составит 88 миллионов доз», - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

На минувшей неделе МИД России предложил всем иностранным дипломатам, работающим в России, пройти вакцинацию. Приглашением воспользовались в монгольском и испанском посольствах. Практически в полном составе привились сотрудники представительства Сербии.

Например, студенты Пин и Джени из Китая учатся на последнем курсе в РУДН. По их словам, в их группе привились почти все.

По всей России открыты мобильные пункты вакцинации. В Москве такой пункт работает в ГУМе – точке притяжения для туристов. И сюда, в прививочную комнату, заходят граждане других стран. Иностранцы, которые привились в России «Спутником V» уже никого не удивляют. Не требуется никакой записи. Достаточно предъявить паспорт и проходить на вакцинацию.

«Со всех источников было много информации, у нас была возможность смотреть и англоязычные источники. Я бы сказала, что были очень хорошие громкие отзывы о вакцине», рассказала гражданка Казахстана Дина Акылбекова.

По словам гражданина Индии Ништанта Бхатия, он не сомневается в своем выборе вакцины. С ним согласна и гражданка Великобритании Холли Лопатырева. Она считает, что вакцинация сделает жизнь лучше.

«Ваша прививка доказала защиту от коронавируса, так что, почему нет? Многие хотят сделать это», - сказала Холли Лопатырева.

В Праге сейчас разрабатывают новое направление - «вакцинотуризм» в Россию. Желающих отправиться в такую поездку становится все больше.

«У нас в Чехии возник интерес. Интерес от людей, который изначально не были заинтересованы и вообще не рассматривали «Спутник V». А сейчас рассматривают, как реальную альтернативу в силу того, что реальной вакцины на рынке нет, какие последствия - неизвестно», - рассказал директор турагентства в Праге Андрей Константинов.

Уже есть даже список первых желающих, кто готов отправиться в Россию на прививку, причем не только из Праги.