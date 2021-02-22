В России началась неделя с тремя рабочими днями

В России началась неделя, на которой граждане страны будут работать только три дня. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

Отдыхать россияне будут 22,23,27 и 28 февраля. Работать - в среду, четверг и пятницу (24,25 и 26 февраля).

Сокращенной рабочей неделе предшествовала длинная неделя. Вместо понедельника, 22 февраля, граждане РФ работали в субботу, 20 февраля.

Всего в 2021 году россиян ожидают 7 коротких недель и одна длинная.