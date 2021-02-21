Синоптики рассказали о воскресной погоде в столице

В воскресенье, 21 февраля, в Москве температура воздуха ожидается до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в дневные часы столбики термометров остановятся на температуре от минус 5 до -7 градусов.

На протяжении дня ветер будет южный и юго-восточный не более 10 метров в секунду. Вероятна небольшая облачность, снег и гололедица.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 23 февраля станет самым холодным в стране.