Лифт с 12-летним ребенком рухнул в многоквартирном доме на северо-западе Москвы

В жилом доме на улице Ангелов переулок сорвался лифт, в котором находился 12-летний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В жилом доме сорвалась кабина лифта, в результате пострадал ребенок, который находился внутри. По предварительным данным, у него есть переломы, он госпитализирован» - сказал собеседник агентства.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия и устанавливаются его причины. Информация о состоянии ребенка уточняется.