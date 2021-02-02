В стране и мире Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года Алексей Курильченко Судья отменила ранее назначенный условный срок. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года по делу «Ив Роше». «Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению», - сообщила судья Наталья Репникова. Также суд учел тот факт, что Навальный провел один год под домашним арестом. В результате, реальный срок содержания в колонии составит 2,5 года. На данный момент решение о замене условного срока не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование приговора. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика