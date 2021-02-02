Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года
Судья отменила ранее назначенный условный срок.
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Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года по делу «Ив Роше».
«Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению», - сообщила судья Наталья Репникова.
Также суд учел тот факт, что Навальный провел один год под домашним арестом. В результате, реальный срок содержания в колонии составит 2,5 года. На данный момент решение о замене условного срока не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование приговора.